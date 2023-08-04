Дефицит доноров испытывает областной центр крови в Костанае

На страницах соцсетей областного центра крови практически все лето появляются объявления. Костанайцев просят сдать кровь, причем любой группы и с любым резус-фактором.

Это лето выдалось напряженным для этой службы. Желающих стать донором очень мало.

«Я бы отметила наверное этот год, он немножко в этом плане особый, потому что именно в этом месяце особенно мы заметили, что со стороны медорганизаций стало больше поступать заявок, стало больше травматических ситуаций и падений с высоты, было много тяжелых больных, которые нуждались в гематрансфузиях»,-отмечает заведующая отделением тестирования крови областного центра крови Елена Иосипенко.

Традиционно лето пора отпусков, поэтому постоянные доноры не всегда могут прийти в центр крови по первому звонку. Разъехались на каникулы и студенты, поэтому пригласить их на донацию также невозможно. Усугубляет ситуацию и установившаяся жаркая погода. Многие чувствуют себя не хорошо из-за перепадов атмосферного давления, поэтому также не приходят сдавать кровь.

«И в этом году как никогда, особенно последние два месяца отмечается именно, что в эту категорию больных которые нуждаются в переливаниях, попадали люди, которые имеют редкую группу крови. Это резус отрицательный, это четвертая группа при чем таких больных было не по одному, сработал закон парности, то есть если один, обязательно второй и еще бывало и три таких больных», — объясняет Елена Иосипенко.

Но назвать ситуацию критической, говорят в областном центре крови, нельзя. Пока запросы от медицинских учреждений на компоненты крови удается закрывать. Тем не менее любому человеку, решившему сдать кровь здесь буду очень рады, если он станет постоянным донором — то вдвойне. Мы решили выяснить сколько времени занимает донация.

Начинается процедура сдачи крови с заполнения вот такой вот анкеты донора. Много времени это не занимает.

Затем ваши данные внесут в специальную базу. Следующий этап — это сдача крови из пальца. Здесь в лаборатории у вас определят группу крови и гемоглобин. Перед процедурой донации вас обязательно угостят сладким чаем и печеньем. Финальный этап — это непосредственно сама донация. В целом вся процедура занимает не больше 15-20 минут. Приятным бонусом для доноров станет и справка-освобождение от работы или учебы на два дня.

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