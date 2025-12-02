Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал заявление доктора экономических наук Толеутай Рахимбекова о том, что в Казахстане якобы может возникнуть дефицит мяса и цена вырастет до 15–20 тыс. тенге за килограмм, вследствие чего стране придётся импортировать мясо из Узбекистана.
«Мы в корне не согласны с таким утверждением. Животноводство — одна из динамично развивающихся отраслей. Да, темпы пока не такие, как хотелось бы. В этой связи Глава государства поручил разработать и утвердить комплексный план развития животноводства с чёткими индикаторами, задачами и объёмами производства, в том числе по мясу», — заявил Султанов.
По его словам, план охватит все подотрасли — от производства говядины до кролиководства и мараловодства — и будет предусматривать меры государственной поддержки по всему циклу.
«Цель — нарастить внутреннее производство и обеспечить стабильность цен», — резюмировал вице-министр.
