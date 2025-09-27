Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.
В распространенной информации говорится, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414.
«Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону… Злоумышленники могут позвонить через WhatsApp или на номер… Они просят сообщить код из SМS, ссылаясь на «проверку», «решение проблемы», «передать доставку», – предупреждают казахстанцев.
Что важно знать:
- Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;
- Не переходите по подозрительным ссылкам;
- Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
- Если сомневаетесь – перезвоните в колл-центр 1414.
Полезные контакты:
1414 – колл-центр
102 – сообщить о мошенничестве в полицию
«Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее)», – отметили в Egov.kz.
