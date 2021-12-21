Декабрьский дождь. Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Из-за непогоды закрыли трассы в Костанайской области.

На территории области осложнилась дорожная обстановка из-за изменения погодных условий, выпадения осадков в виде дождя, снега, порывистого ветра. В регионе ожидаются заморозки, гололёд и туман.

В связи с сильным гололёдом принято решение о закрытии трасс областного значения для всех видов автотранспорта с 21.00.

Департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения – будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах!

Пешеходам необходимо при переходе проезжей части, убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

Меры предосторожности помогут значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения! Берегите себя и своих близких!

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