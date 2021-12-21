Плохая погода. Водителей Костанайской области просят оставаться дома

Обращение к водителям распространили сотрудники Костанайского филиала «НК «Казавтожол».
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«С 22-23 декабря в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся обильным снегопадом, метелью, дождем и гололедными явлениями в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, Костанайский ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» рекомендует автомобилистам не выезжать в дальнюю дорогу. В случае выезда на дорогу необходимо заблаговременно выбирать оптимальный и безопасный маршрут, соблюдать правила дорожного движения, установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений», — говорится в сообщении компании.
Вместе с тем, настоятельно рекомендуют выезжать на дороги только на зимней резине.
При возникновении внештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру АО «НК «КазАвтоЖол» 1403, а также в экстренные службы 102 и 112.
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