Внимание! Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Облачно, сильные осадки гололед ожидается в Костанайской области 22 декабря.
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На большей части области ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки — дождь, снег.
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В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, на юге, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2 мороза — 3 тепла, ночью на востоке области 5 мороза.
В Костанае будет облачно. Ожидаются сильные осадки — дождь, снег, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области