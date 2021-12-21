Внимание! Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Облачно, сильные осадки гололед ожидается в Костанайской области 22 декабря.

На большей части области ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки — дождь, снег.

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В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, на юге, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2 мороза — 3 тепла, ночью на востоке области 5 мороза.

В Костанае будет облачно. Ожидаются сильные осадки — дождь, снег, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.

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