Дело о ДТП, в котором погибла пенсионерка, начали рассматривать в суде Костаная

Дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом начали рассматривать в костанайском суде №2.

Перед судом предстала 58-летняя жительница областного центра. Как в августе сообщали сотрудники Депарамента полиции Костанайской области, вечером 31 июля в одном из костанайских дворов на проспекте Кобланды батыра, женщина-водитель, управляя автомобилем марки Рено Логан совершил наезд на 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

С момента совершения ДТП до поступления дела в суд, прошло менее двух месяцев

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