Почти пять десятков дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано Костанайской области за неделю. По правилам регистрации, вступившим в силу год назад, сейчас фиксируются все факты, в которых есть люди, хоть немного, но пострадавшие.
Таковых за семь дней полицейские насчитали 68. Одна из смертельных аварий произошла на юге области.
«На автодороге областного значения «Аркалык — Торгай», на 135-ом километре, водитель, управляя автомашиной Kia Sportage, не справившись с управлением, выехав на полосу встречного движения совершил опрокидывание, в результате чего 57-летний водитель скончалась на месте происшествия», — сообщила старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова.
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