Жаңалықтар — 09.07.25-видео

Два года назад президент страны поручил передать резиденцию для социальных нужд. Теперь здесь скоро заработает...

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