Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, отметив особую значимость этого праздника для укрепления единства и согласия в обществе.

В своем обращении Глава государства подчеркнул, что День благодарности олицетворяет ценности, идущие из глубины веков: взаимное уважение, милосердие и солидарность. По его словам, благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и сплоченность народа.

Президент отметил, что быть благодарным — значит быть готовым прийти на помощь в трудную минуту и оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. В нынешнее непростое время эта традиция приобретает особую актуальность.

Глава государства выразил признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжелых испытаний и передало потомкам богатое наследие. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, сотрудников полиции, пожарных и спасателей — всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие страны.

Особо Президент отметил молодежь и волонтеров, подчеркнув, что их активная гражданская позиция и стремление приносить пользу обществу являются проявлением созидательного и ответственного патриотизма.

В обращении также было подчеркнуто, что Казахстан вступил в период масштабной исторической трансформации. Представленный на республиканский референдум проект новой народной Конституции, по словам Президента, направлен на усиление защиты прав человека, повышение эффективности институтов власти и укрепление Независимости и Суверенитета страны.

Глава государства отметил, что День благодарности напоминает о личной ответственности каждого гражданина за будущее страны. Успех намеченных преобразований зависит от сплоченности общества, зрелости и осознанной гражданской позиции.

В завершение Президент выразил уверенность, что, укрепляя согласие и взаимное доверие, казахстанцы смогут достичь новых высот во имя процветания Республики Казахстан, и пожелал всем соотечественникам благополучия и успехов.

