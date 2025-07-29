С начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 4207 грантов для реализации новых бизнес-идей, из них – 2 665 сельским жителям. Всего в 2025 году планируется выдать 9 080 грантов.

Заявки на получение государственных грантов по первому потоку принимались с 21 мая до 3 июня 2025 года. На сегодняшний день комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов завершили свою работу, все средства были перечислены на счета грантополучателям.

Всего было принято более 11,5 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 7 450, от лиц с инвалидностью – 1 856, от лиц, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью – 1 334, от получателей адресной социальной помощи – 289 заявлений. Также подали заявления 384 человека из числа лиц, потерявших кормильца, 93 переселенца и 73 кандаса.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской (2 065 чел.), Кызылординской (1 296 чел.), Жамбылской (1 133 чел.) областей и г. Шымкент (934 чел.), наименьшее количество из области Улытау (78 чел.) и Костанайской области (202 чел.).

В основном гранты были выданы на: приобретение технологического оборудования – 1 856, приобретение инвентаря, орудий труда – 1 236, животноводство – 1 013, аренду помещения – 60 и растениеводство – 42.

В разрезе категорий получателей 2 723 гранта выдано членам многодетных семей, 657 – лицам с инвалидностью, 488 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 126 – получателям адресной социальной помощи, 145 – получателям выплаты по потере кормильца, 39 – переселенцам и 29 – кандасам.

Напомним, гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Информация о решении комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного результата претендент регистрирует свою деятельность в налоговых органах, предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности.

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