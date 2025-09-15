По данным на 1 сентября 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено 237,3 тыс. человек, трудоустроено 529,6 тыс. казахстанцев. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты населения.

На субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 137 тыс. человек. Людей направили на социальные рабочие места, на молодежную практику, на общественные работы. В рамках проектов «Серебряный возраст» направлено– 15,9 тысяч человек, «Первое рабочее место» – 3,5 тысячи, «Контракт поколений» – 171 человек.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 51,1 тыс. безработных, из них 47,6 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 261,9 тыс. человек.

Так, на 1 сентября 2025 года трудоустроено 529,6 тыс. человек, в том числе: в рамках активных мер содействия занятости населения – 137 тыс. чел.; на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда – 108,7 тыс. чел.; в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» – 263,9 тыс. чел.; в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами – 20 тыс. человек.

Наряду с этим, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тысяч грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП или 1 572 800 тенге для реализации новых бизнес-инициатив. На 1 сентября 2025 года по республике выдано 4 287 грантов.

"Письмо учителю" - Турсуналина Замзагуль Курмангалиевна Благодарственное письмо учителям начальных классов, Байкужаевой Жанне Нурлановне и Турсуналиной Замзагуль Курмангалиевне. От всего сердца...

"Письмо учителю" - Краплина Елена Юрьевна Дорогая Краплина Елена Юрьевна! Здравствуйте! Пишу Вам это письмо, потому что очень хотел поделиться своими...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...