Держалась из последних сил. Женщину спасли на городском пляже в Костанае

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97 - летальных случаев
247(+6) - в Костанайской области
Очередная трагедия на воде едва не произошла в Костанае на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
16 июня в 16 часов 30 минут сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области на центральном городском пляже спасли женщину 1981 года рождения.
Во время дежурства спасатели услышали просьбу о помощи. Женщина заплыла за буйки и стала тонуть. Когда спасатели приблизились к ней, она держалась на поверхности воды из последних сил. Благодаря их оперативным действиям женщина была спасена. Пострадавшую подняли из воды на борт моторной лодки, доставили на берег, а затем передали работникам скорой помощи.
С женщиной провели разъяснительную беседу и объяснили, что ее беспечность могла привести к непоправимым последствиям.
Спасатели Костанайской области рекомендуют гражданам купаться исключительно на оборудованных пляжах.
Соблюдайте правила безопасности на воде:
— не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;
-не переоценивайте свои силы, заплывая далеко от берега.