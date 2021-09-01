«Дети бросают учебу»: Токаев дал поручение правительству

Президент Касым-Жомарт Токаев назвел бедой проблему, когда дети бросают учебу. Он поручил правительству заняться этой проблемой «самым серьезным образом», передает Tengrinews.kz.

«Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручаю самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информсистем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным», — сказал Президент, озвучивая Послание народу Казахстана.

Но есть, по его словам, и позитивные новости.

«В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных турнирных олимпиад. Таких талантливых детей нужно серьезно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты, для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально», — сказал он.

Токаев заявил, что принципиально важно поддерживать детей из социально-уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель».

«Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года а не в пять как сейчас», — добавил он.

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