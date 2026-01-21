Компания Nestlé объявила об отзыве в Казахстане ограниченного количества партий детского питания. Потенциально опасными признаны шесть видов продукции, произведённой в период с 15 апреля по 27 ноября прошлого года. Запрет на реализацию распространяется не только на территорию Казахстана, но и на ряд других стран. Об этом сообщили в Палате предпринимателей Костанайской области.

Какие продукты попали под отзыв

Как пояснили специалисты, под отзыв попали сухие быстрорастворимые молочные и кисломолочные смеси, безлактозные смеси, а также сухие лечебные смеси на основе аминокислот.

По словам руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Натальи Ахметовой, решение принято из-за возможного наличия опасного токсина в сырье внешнего поставщика.

«Это сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные, безлактозные смеси, сухие смеси на основе аминокислот лечебного детского питания. Решение принято в связи с выявлением возможного наличия токсина цереулида в одном из видов растительного масла, использованного при производстве», — сообщила Наталья Ахметова.

Чем опасен цереулид

Цереулид — токсин, вырабатываемый бактерией Bacillus cereus. Он опасен тем, что не разрушается при кипячении и повторном разогреве пищи . Чаще всего образуется в продуктах, которые длительное время хранились при комнатной температуре. Попадание токсина в организм может вызвать острое пищевое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой и болями в животе.

Перечень отзываемых партий

Под отзыв попали следующие продукты и партии:

NAN 1 OPTIPRO — 51500346AA, 51740346AC, 51510346AA, 52180346AA, 51740346BA, 52200346BA

— 51500346AA, 51740346AC, 51510346AA, 52180346AA, 51740346BA, 52200346BA NAN 2 OPTIPRO — 51420017C5, 51670017C2, 52940017C2, 51680017A1, 5200167811, 5200167821, 5220767821, 5240167821, 5241167821, 5256167811

— 51420017C5, 51670017C2, 52940017C2, 51680017A1, 5200167811, 5200167821, 5220767821, 5240167821, 5241167821, 5256167811 NAN кисломолочный — 51220017A2, 51230017A1

— 51220017A2, 51230017A1 NAN безлактозный — 51400346AA

— 51400346AA ALFARE Amino — 51050017Y2

Как вернуть продукцию и получить деньги

Консультацию и возврат денежных средств по Казахстану осуществляет ТОО «Логистическая компания Алиди». В Костанае офис расположен по улице Рабочая, 170, 2 этаж, кабинет 216 торгового дома «Жасмин».

«Даже если банка уже открыта или вскрыта, продукцию всё равно будут принимать», — уточнила Наталья Ахметова.

Кроме того, если продукция была приобретена в сети магазинов «Детский мир» и сохранилась упаковка, вернуть товар можно в любом филиале сети. Для возврата потребуется удостоверение личности, банковская карта, сам продукт и, по возможности, чек, а также заявление на возврат средств.

Дополнительную информацию можно получить на сайте nestlebaby.kz или по телефону горячей линии 8 800 080 55 44.

