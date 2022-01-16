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Дифтариф вновь начнёт действовать в автобусах Костаная

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Пресс-служба акима Костаная сообщила о возобновлении дифференцированного тарифа.

В общественном транспорте города Костаная будет действовать диференцированный тариф.

Для всех категорий пассажиров оплата наличными — 150 тенге.

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