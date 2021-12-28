Дизель по 400, АИ-92 по 240 тенге: в Минэнерго прокомментировали прогноз

В Министерстве энергетики прокомментировали прогнозные цены на дизтопливо и бензин в 2022 году от сети АЗС, распространившиеся в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

«В соцсетях распространяется документ сети АЗС, в котором прогнозные цены на бензин АИ-92 составляют 240 тенге, а на дизтопливо — 400 тенге. Насколько достоверен этот прогноз? Каких цен ожидать в 2022 году?» — спросила журналист.

Вице-министр энергетики Асет Магауов ответил, что видел рассылку в соцсетях и связался с компанией.

«Это письмо два месяца циркулирует в соцсетях. В компании сказали, что для целей своих потребителей они сделали такие прогнозы и коммерческое предложение свое такое дали. То есть это взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и оценка рынка. Дизтопливо, я думаю, по 400 точно не будет. В принципе, сейчас мы видим, что цены немного устаканились», — сообщил Магауов.

Он пояснил, что реальные цены будут зависеть от цен на нефть и прогнозировать их тяжело.

«Определенную корреляцию мы видим и влияние на цены на внутреннем рынке. Потому что какие-то объемы дизтоплива мы продолжаем импортировать. Но не в таких агрессивных объемах, как было в октябре-ноябре. Сейчас уже объемы импорта снизились, но в целом корреляция с ценами есть», — добавил он.

По ценам на бензин вице-министр не дал такого же однозначного ответа.

«Казахстан сейчас в отношении бензина самодостаточный. Это по дизелю у нас существенный импорт в этом году прошел. По бензину, я думаю, мы свои внутренние потребности закроем, а дальше все зависит от того, насколько потребление по бензину будет расти. То есть последние три месяца мы вышли по уровню потребления на уровень 2019 года. Мы биржевые торги ведем по бензину, это рыночный индикатор. Резкой тенденции роста мы не видим», — заметил Магауов.

Но он не ответил на вопрос о том, может ли стоимость бензина АИ-92 в Казахстане достигнуть 240 тенге за литр в 2022 году.

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