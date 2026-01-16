В Костанай продолжается работа по изъятию земельных участков для государственных нужд и пресечению нарушений земельного законодательства. Об этом сообщил Марат Темирбаев, руководитель отдела земельных отношений акимата города.
По его словам, в настоящее время осуществляется процедура изъятия земельных участков, на которых размещены рекламные конструкции, для обустройства правоповоротных съездов на пересечении улиц Баймагамбетова – Тәуелсіздік, Алтынсарина – Тәуелсіздік, а также на проспекте Абая. Сейчас проводятся мероприятия по рыночной оценке изымаемых участков.
«Помимо планомерной работы по изъятию земельных участков для государственных нужд, ведётся системная работа с недобросовестными землепользователями, которые допускают самовольный захват земель государственной собственности либо не используют участки по целевому назначению», — отметил Марат Темирбаев.
Такие нарушения, по его словам, фиксируются в разных частях города. Так, в апреле 2025 года собственники парикмахерской, расположенной по адресу проспект Аль-Фараби, 45, начали строительство входной группы без разрешительных документов, самовольно заняв участок, находящийся в государственной собственности. В настоящее время судами первой и апелляционной инстанций приняты решения в пользу акимата города — собственников обязали снести самовольную постройку.
Ещё один случай выявлен по адресу улица Карбышева, 71/1, где владелец объекта самовольно установил ограждение, также захватив государственный земельный участок. После выезда специалистов отдела земельных отношений, вручения уведомления и проведения разъяснительной работы, ограждение было демонтировано собственником добровольно.
В акимате подчёркивают, что работа по наведению порядка в сфере землепользования будет продолжена.
