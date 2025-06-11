Здание Костанайской детской областной больницы, которое находится на улице Быковского, уже напоминает зону отчуждения. Напомним, капитальный ремонт здания начался еще в 2020 году, потом шли бесконечные судебные тяжбы с подрядчиком, и всё это время объект пустует.

В виду отсутствия, что у подрядчика, что у заказчика исполнительных документов по проведению капремонта, была назначена судебно-строительная экспертиза, результаты которой будут известны в течении июня.

«На сегодняшний день разрабатывается новый проект в рамках реконструкции с учетом выполненных раннее там подрядной организацией. Ежегодно мы информируем о том, что планируем в текущем году развернуть, открыть данное медучреждение. Я думаю, что прогнозировать сейчас это рано, по получению проекта будут определены сроки выполнения работ. Соответственно, мы будем предварительно по итогам конкурсных работ будем знать когда данный объект будет сдан», — говорит руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр Джандаев.