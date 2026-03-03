В Казахстане 1 267 человек владеют более чем десятью квартирами. Такие данные озвучили в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» в ответе на запрос рубрики TengriHOME портала Tengrinews.kz.
По состоянию на 27 февраля 2026 года более двух квартир зарегистрированы на 172 236 человек. Свыше пяти объектов недвижимости имеют 11 072 казахстанца.
Более десяти квартир числятся за 1 267 владельцами, более двадцати — за 281 человеком, а свыше пятидесяти — у 74 граждан. При этом максимальное количество квартир, оформленных на одно физическое лицо, составляет 1 015.
Всего, по данным госкорпорации, в Казахстане зарегистрировано 3 470 289 квартир.
Автомобиль отправили на костанайскую штрафстоянку: у водителя 28 неоплаченных штрафов
С мигалками до приёмного покоя: в Костанае полицейские сопровождали скорую
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.