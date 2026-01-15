В декабре 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 109,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 71,5 тыс. резюме. По сравнению с ноябрём число вакансий выросло на 8,4%, а количество резюме сократилось почти на треть. В итоге спрос на рабочую силу превысил предложение почти на 38 тыс. позиций. Об этом сообщает Минтруда РК.

Какие отрасли искали работников

Основной спрос на кадры пришёлся на социальные и базовые отрасли. Лидером стала сфера образования — 23,3 тыс. вакансий. Почти столько же предложений разместили работодатели в сфере услуг — 23,2 тыс. вакансий. Высокий спрос сохранялся и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 18,7 тыс. вакансий. В сумме на эти направления пришлось около 60% всех предложений.

Спрос в ключевых секторах экономики

Работодатели также активно искали сотрудников в здравоохранении и социальной сфере, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, а также в строительстве. Это показывает, что даже в конце года потребность в кадрах в ключевых секторах экономики оставалась высокой.

Кто чаще всего искал работу

Среди соискателей наиболее активными оказались представители социальных и офисных профессий. Чаще всего публиковались резюме бухгалтеров, медицинских сестёр и юристов.

Гендерный баланс на рынке труда

Активность мужчин и женщин на рынке труда была практически одинаковой. Женщины разместили 52,1% резюме, мужчины — 47,9%. При этом женщины чаще искали работу в образовании, здравоохранении и бухгалтерии, а мужчины — в технических и управленческих сферах.

Возраст соискателей

Основная доля резюме пришлась на молодёжь до 35 лет — 40,8% от общего числа. В том числе 15,2% составили соискатели младше 24 лет. Далее следовали кандидаты в возрасте 35–44 лет, 45–54 года и люди старше 55 лет.

Зарплаты и ожидания

Самые высокие зарплаты среди вакансий предлагались начальникам производств — около 1,8 млн тенге, директорам рудников и инженерам-химикам — примерно по 1 млн тенге. Со стороны соискателей самые высокие ожидания по зарплате зафиксированы у агрономов-энтомологов, стюардесс и специалистов по монтажу компьютерного оборудования.

Сезонный спад активности

Эксперты отмечают, что декабрьская ситуация носит сезонный характер. В конце года работодатели продолжают искать персонал, тогда как многие соискатели откладывают поиск работы до начала нового года. Ожидается, что в начале 2026 года активность соискателей вырастет, а рынок труда станет более сбалансированным.

Информация о переводе школьников на дистанционное обучение В связи с неблагоприятными погодными условиями (низкая температура воздуха и усиление ветра) 15 января 2026...