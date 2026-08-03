До +30 градусов ожидается в Костанайской области

В Костанайской области в ближайшие сутки сохранится тёплая погода. Ночью на юге и востоке региона прогнозируются небольшой дождь и гроза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днём ожидается от +25 до +30.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 9–14 метров в секунду.
Ночью в областном центре ожидается от +15 до +17 градусов, днём воздух прогреется до +27…+29.
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