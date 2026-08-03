«Будут строго наказаны»: аким потребовал проверить данные о запасах угля





Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил перепроверить сведения о запасах твёрдого топлива в городах и районах региона. Вопрос рассмотрели на совещании по подготовке к отопительному сезону.

Выяснилось, что данные, направленные отдельными районами в областные ведомства, могут не соответствовать реальной ситуации. В официальных отчётах по некоторым территориям были указаны нулевые показатели, однако местные руководители заявляли, что проблем с углём нет.

— Перепроверяйте все данные. Если кто-то пытается ввести в заблуждение или предоставить дезинформацию, виновные будут строжайшим образом наказаны, — заявил Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что перед началом отопительного сезона необходимо располагать точной информацией о запасах топлива. От этого зависит стабильная работа котельных и бесперебойное теплоснабжение населённых пунктов зимой.

Аким также поручил городам и районам предусмотреть резервные источники теплоснабжения на случай аварий и чрезвычайных ситуаций. Подготовка объектов жизнеобеспечения должна быть завершена качественно и в установленные сроки.

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