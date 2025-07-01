Кредитная история по-новому: какие данные начнут учитывать





В Казахстане предлагают изменить правила формирования кредитных историй. Проект постановления подготовило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает LS.

Одно из нововведений касается платежей в пользу организаторов игорного бизнеса. Банки могут обязать передавать в кредитные бюро информацию о суммах и датах таких операций, совершённых физическими лицами за последние шесть месяцев.

Изменения также затронут микрокредиты, выданные ломбардами под залог имущества. Из кредитных отчётов предлагается исключить сведения о сроках и суммах просрочки, а также начисленных штрафах и пене.

В АРРФР пояснили, что многие клиенты ломбардов изначально не планируют выкупать заложенные вещи. При этом стоимость залога зачастую полностью покрывает сумму займа. Поэтому просрочка по такому микрокредиту не всегда говорит о низкой платёжной дисциплине человека.

После вступления новых правил в силу непогашенные займы ломбардов не должны будут отрицательно влиять на кредитную историю. До прекращения обязательств они будут отображаться со статусом «Действующий».

Проект также предусматривает сокращение перечня персональных данных заёмщиков. Из кредитной истории физических лиц предлагается убрать сведения о месте жительства. Для юридических лиц больше не потребуется указывать адрес и регистрационный номер — останутся наименование и БИН либо другой идентификатор.

Банки и микрофинансовые организации планируют обязать в режиме реального времени сообщать кредитным бюро о подаче клиентами новых заявок на займы.

Кроме того, документ закрепляет механизм кредитной реабилитации. Статус «Реабилитирован» сможет получить заём, по которому ранее была просрочка свыше 90 дней, если человек полностью погасил долг и в течение следующих 12 месяцев не допускал задержек платежей более чем на 30 дней.

Пока изменения находятся на стадии проекта.

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