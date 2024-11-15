Суд отменил результаты расследования несчастного случая на Рудненском кирпичном заводе





Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск работника ТОО «Рудненский кирпичный завод» к региональному Департаменту государственной инспекции труда. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Истец потребовал признать незаконным и отменить акт специального расследования несчастного случая на производстве.

Работник трудился на предприятии слесарем-ремонтником четвёртого разряда. 3 марта 2026 года во время замены конвейерной ленты внезапно запустился механизм дробилки. В результате мужчина получил тяжёлую травму ноги.

После происшествия Департамент государственной инспекции труда сформировал специальную комиссию. По итогам расследования степень вины работодателя оценили в 80%, работника — в 20%.

Пострадавший не согласился с выводами комиссии и обратился в суд. При изучении материалов дела суд установил, что расследование провели недостаточно полно, объективно и всесторонне.

Предприятие относится к опасным производственным объектам, а дробильно-сортировочный участок — к объектам с высокой степенью риска. Поэтому к расследованию необходимо было привлечь специалиста подразделения по промышленной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям. Его участие могло повлиять на окончательные выводы комиссии.

Суд также посчитал преждевременным решение о наличии 20-процентной вины работника, поскольку оно не было подтверждено достаточными и достоверными доказательствами.

Кроме того, выяснилось, что сотрудник не проходил необходимую подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности.

В итоге акт специального расследования признали незаконным и отменили. Административный иск пострадавшего удовлетворён.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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