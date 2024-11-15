До отопительного сезона — месяц: как Костанайская область готовится к холодам





В Костанайской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Специалисты проверяют объекты коммунальной инфраструктуры, ремонтируют котельные и модернизируют тепло-, водо- и электрические сети.

Сколько объектов уже готовы к зиме

В регионе насчитывается 117 теплоисточников, в том числе четыре ТЭЦ и 113 котельных. Полностью готовы к зиме 52 объекта, или 44% от общего числа.

Из 698 автономных систем отопления подготовлено около 86%. Плановые ремонты инженерных сетей проходят по утверждённому графику.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Азамат Сабыржан сообщил, что из 3015 многоквартирных домов, подключённых к централизованному теплоснабжению, подготовлено 2509.

— Это составляет 83,2% от общего количества домов, — отметил Азамат Сабыржан.

На модернизацию направили более 19 млрд тенге

В этом году на проекты в сфере тепло- и электроснабжения направили более 19 млрд тенге — на четверть больше, чем годом ранее. Средства предусмотрены для реконструкции коммунальной инфраструктуры.

По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, ремонтными работами охватят 31 километр тепловых, 739 километров электрических и 103 километра сетей водоснабжения и водоотведения.

Котельные и тепловые сети обновляют в районах

В Аркалыке проводят текущий ремонт паровых котлов №5 и №6. На эти работы выделено 346 млн тенге. На Костанайской ТЭЦ завершили реконструкцию главного паропровода.

Почти 500 млн тенге направили на приобретение новых котлов для котельных Аулиекольского, Фёдоровского и Карасуского районов.

На фильтровальную станцию Рудного выделили 2 млрд тенге

Ещё 2 млрд тенге предусмотрели на реконструкцию фильтровальной станции Рудного. Она обеспечивает водой 123 тысячи жителей Рудного, посёлков Качар и Горняцкий, а также промышленные объекты и городскую ТЭЦ.

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