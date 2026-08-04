Более 2400 будущих первоклассников начали подготовку к школе в Костанайской области





В образовательных учреждениях Костанайской области начала работу «Школа малышей». Будущие первоклассники впервые познакомились со школьной обстановкой, учителями и одноклассниками.

Педагоги встретили детей с табличками, на которых были указаны классы. После знакомства ребята заняли места за партами и приступили к первым занятиям. Ежедневно они будут находиться в школе с 10:00 до 12:00.

В течение месяца дети познакомятся со школьными правилами, найдут новых друзей и привыкнут к учебной обстановке. Ожидается, что такая подготовка поможет им легче адаптироваться к занятиям и общению в коллективе после 1 сентября.

В общеобразовательной школе №31 в «Школу малышей» зачислили 170 детей. В одном из классов занимаются 25 будущих первоклассников.

— Среди них есть воспитанники подготовительных групп и выпускники детских садов. Наша главная цель — развивать навыки казахского языка, помочь детям адаптироваться к школе и научить их правильно вести себя на уроках, — рассказала учитель начальных классов школы №31 Улмекен Ерекешова.

Во время занятий ребята учатся считать, выполнять простые задания, различать цвета и времена года, а также составлять предложения. Между уроками предусмотрены десятиминутные перемены для игр и отдыха.

По словам заместителя директора по учебной работе школы №31 Гульнур Исмагуловой, занятия проходят преимущественно в развивающем формате.

— Важно научить детей быть внимательными и наблюдательными, воспринимать информацию и постепенно приобщать их к знаниям. Такая подготовка также становится большой помощью для родителей, — отметила она.

По данным управления образования, предшкольную подготовку в Костанайской области пройдут более 2400 будущих первоклассников. Для них сформировали 273 группы, к работе привлекли свыше 300 педагогов.

Особое внимание уделяется развитию физических, коммуникативных, интеллектуальных, творческих и социально-эмоциональных навыков, а также формированию положительного отношения к школе.

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