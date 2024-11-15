Студенты возвращаются: взлетят ли цены на аренду жилья в августе





Традиционного августовского скачка цен на аренду жилья в Казахстане в этом году может не произойти. Такой прогноз озвучил глава Федерации недвижимости Казахстана Ермек Мусрепов, сообщает LS.

По словам эксперта, перед началом учебного сезона на рынок обычно выходят студенты и молодые специалисты. Однако в этом году влияние сезонного спроса сдерживают экономическая стагнация и ограниченная платёжеспособность населения.

При этом предложение арендного жилья остаётся достаточно высоким, а конкуренция между владельцами квартир усиливается. Поэтому оснований ожидать массового повышения ставок пока нет.

Рост стоимости возможен лишь в отдельных районах, расположенных рядом с крупными вузами. Однако такие изменения не будут отражать общую ситуацию на рынке.

Ермек Мусрепов предполагает, что арендные ставки сохранятся примерно на нынешнем уровне. После завершения периода активного спроса рынок постепенно стабилизируется. Если осенью количество предложений увеличится, в некоторых сегментах аренда может даже немного подешеветь.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года аренда жилья в Казахстане была на 13,1% дороже, чем годом ранее. За месяц цены выросли на 0,4%. Средняя стоимость аренды составляла около 5 тыс. тенге за квадратный метр.

Более 20 стримеров наказали за противоправный контент в Казахстане Министерство внутренних дел продолжает выявлять нарушения в интернете и социальных сетях. По данным ведомства, по...

В Костанае увеличилось число пострадавших от укусов животных За первые шесть месяцев текущего года в Костанае выросло число жителей, пострадавших от укусов животных....

В Костанайской области резко выросла заболеваемость корью С начала года в Костанайской области зарегистрировано 167 случаев кори. Это на 157 случаев больше,...