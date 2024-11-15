Более 20 стримеров наказали за противоправный контент в Казахстане

Министерство внутренних дел продолжает выявлять нарушения в интернете и социальных сетях. По данным ведомства, по всей стране к ответственности уже привлекли более 20 стримеров, сообщает Polisia.kz.
Погоня за просмотрами обернулась наказанием
В МВД отметили, что некоторые авторы прямых эфиров в погоне за просмотрами, лайками и донатами использовали нецензурную лексику, оскорбляли других людей, демонстрировали непристойное поведение и устраивали опасные пранки.
Особую обеспокоенность вызывает доступность такого контента для широкой аудитории, включая несовершеннолетних.
Стримеров арестовали и оштрафовали
В Шымкенте 48-летний Ербол Дуйсенбаев использовал нецензурную лексику во время прямого эфира в TikTok. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.
В Талдыкоргане 44-летнюю Гульмиру Касенову привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка и нецензурную брань в прямом эфире. Ранее женщина уже совершала аналогичное правонарушение. На этот раз суд назначил ей административный штраф.
В Павлодаре 26-летний Аслан Амантаев проводил прямую трансляцию, находясь за рулём автомобиля. Во время эфира он нецензурно выражался и управлял машиной с непристёгнутым ремнём безопасности. По решению суда мужчину арестовали на 20 суток.
В Туркестане к ответственности также привлекли Баян Шанкееву, известную в социальных сетях под несколькими никнеймами. Во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение. Ей назначили административный штраф.
МВД продолжит проверять контент
В ведомстве заявили, что работа по выявлению противоправного контента и привлечению его авторов к ответственности будет продолжена.
В МВД напомнили: требования закона одинаково обязательны как в реальной жизни, так и в интернете.
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