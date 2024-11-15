В Костанае увеличилось число пострадавших от укусов животных

За первые шесть месяцев текущего года в Костанае выросло число жителей, пострадавших от укусов животных. Этот вопрос обсудили на совещании в городском акимате.
С начала года за медицинской помощью после укусов обратились 667 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 64 случая.
Всем обратившимся назначили курс антирабической вакцинации. Она проводится для профилактики бешенства — опасного инфекционного заболевания, которое передаётся человеку через укусы заражённых животных.
Специалисты напоминают: после укуса животного необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и пройти назначенный курс вакцинации полностью.
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