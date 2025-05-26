В Костанайской области резко выросла заболеваемость корью





С начала года в Костанайской области зарегистрировано 167 случаев кори. Это на 157 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство непривитых — дети

Почти 39% заболевших — 65 человек — не были привиты. Ещё 34% составили дети младше одного года, которые по возрасту пока не подлежат плановой иммунизации.

У 19 пациентов прививочный статус установить не удалось. Кроме того, корь выявили у 11 вакцинированных жителей и 15 человек, имевших медицинские противопоказания к вакцинации.

Почему родители отказываются от прививок

Особую тревогу специалистов вызывает увеличение числа родителей, отказывающихся вакцинировать детей. Как сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Арип Мендекинов, в 758 случаях, или 93% от общего числа отказов, причиной стали личные убеждения родителей.

Ещё 24 человека, или 3%, объяснили своё решение недоверием к используемым вакцинам. В девяти случаях родители сослались на религиозные убеждения, в четырёх — на негативную информацию в СМИ.

Аким высказался о дезинформации

По действующему законодательству вакцинация ребёнка не проводится без согласия родителей или законных представителей. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что отказ от прививок в первую очередь создаёт угрозу для здоровья самих детей.

— Сейчас век информации. В социальных сетях кто-нибудь выступит и заявит, что ребёнок пострадал от вакцинации, и это вызывает ажиотаж. За распространение дезинформации необходимо привлекать к ответственности, — заявил глава города.

Где зарегистрировано больше всего отказов

Наибольшее число отказов от вакцинации зарегистрировано в городской поликлинике №4 — 252 случая. В поликлинике №3 зафиксировано 162 отказа, №2 — 132, №6 — 107. В поликлиниках №1 и №5 зарегистрировали 72 и 66 случаев соответственно.

Марат Жундубаев подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось победить многие опасные заболевания. Однако снижение уровня иммунизации может привести к дальнейшему росту заболеваемости.

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