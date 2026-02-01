Град и шквал надвигаются на Костанайскую область

В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Ночью на западе, севере и востоке региона ожидаются дождь и гроза. Днём осадки пройдут на большей части области, на западе и севере возможны град и шквал.
Ветер северо-западный с переходом на северный, 9–14 метров в секунду. Днём на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 12–17 градусов тепла, на юге области — до плюс 20. Днём ожидается 22–27 градусов, в южных районах — до плюс 30.
В Костанае прогнозируются переменная облачность, дождь и гроза, днём возможен град. Ветер северо-западный и северный, 9–14 метров в секунду, порывы — до 15–20 метров.
Температура воздуха в областном центре ночью составит 14–16 градусов, днём — 24–26 градусов тепла.
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Выпуск ТВ-новостей - 31.07.26
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