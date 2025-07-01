Запрет на выезд из Казахстана: названы условия





С 1 июля 2026 года в Казахстане действует новая мера взыскания налоговой задолженности. При определённых условиях руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и частнопрактикующим лицам могут временно ограничить выезд за пределы страны.

Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области. Порядок предусмотрен статьёй 189 нового Налогового кодекса Казахстана.

Ограничение может коснуться:

первого руководителя юридического лица или человека, который его замещает;

руководителя структурного подразделения компании;

индивидуального предпринимателя;

лица, занимающегося частной практикой.

Запрет на выезд может быть введён только при одновременном соблюдении нескольких условий. Сумма налогового долга должна превышать 27 тысяч МРП, задолженность не погашается более трёх месяцев, а ранее применённые меры взыскания не дали результата.

Речь идёт, в частности, о блокировке банковских счетов, взыскании денег с дебиторов и ограничении права распоряжаться имуществом.

Решение о временном запрете принимает налоговый орган. Документ подписывает руководитель органа государственных доходов либо его заместитель, после чего постановление должно быть санкционировано судом. Без судебного решения ограничение не действует.

После полного погашения задолженности или прекращения налогового обязательства запрет на выезд отменяется. Соответствующее постановление также должно пройти судебное санкционирование.

В ДГД рекомендуют регулярно проверять расчёты с бюджетом через кабинет налогоплательщика, вовремя исполнять обязательства и не игнорировать уведомления налоговых органов.

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