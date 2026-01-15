Прогноз погоды в Костанайской области представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие сутки в регионе ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, скорость — 9–14 м/с, на юге области порывы могут усиливаться до 15–20 м/с.
Ночью температура воздуха составит 23–28 градусов мороза, на севере области похолодает до –33°, на юге — 15–20 градусов мороза. Днём ожидается 17–22° ниже нуля , в северных районах до –25°, на юге области — около –12°.
В Костанае прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью — 26–28 градусов мороза, днём — 20–22° ниже нуля.
