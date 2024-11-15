До +46 градусов жары: синоптики рассказали, каким будет июнь в Казахстане





Средняя температура воздуха в июне 2026 года на большей части Казахстана ожидается выше климатической нормы на 1–2 градуса. Такой прогноз представили специалисты РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, количество осадков в большинстве регионов страны будет близким к норме. При этом в отдельных районах запада и северо-запада республики осадков может выпасть больше среднемноголетних значений.

Первая декада июня пройдет под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. На большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На северо-западе страны местами прогнозируются сильные дожди. В южных и юго-западных регионах в отдельные дни возможны пыльные бури.

В Костанайской области температура воздуха в первой декаде будет колебаться ночью от +11 до +20 градусов, днем — от +21 до +33 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца жаркая погода будет периодически сменяться прохладными и дождливыми днями. Ожидаются грозы, усиление ветра, местами град и пыльные бури.

Наиболее высокая температура прогнозируется в центральных и южных регионах страны. В центре Казахстана воздух в отдельные дни может прогреваться до +42 градусов, а на юге — до +46 градусов.

В западных, северных, центральных и восточных областях температура будет колебаться от +28 до +39 градусов днем. На юге страны столбики термометров будут подниматься до +40 градусов, а в отдельные дни — до экстремальных +46 градусов.

Синоптики отмечают, что июнь ожидается контрастным: периоды сильной жары будут чередоваться с дождями, грозами и временным понижением температуры.

Переводы мужу или жене: что рассказали в налоговой службе В Комитете государственных доходов Казахстана разъяснили, какие денежные переводы между родственниками не вызывают интереса со...

Чемпиону из Костанайской области подарили квартиру В Костанайской области чемпиону Азии по греко-римской борьбе Иусуфу Мациеву вручили ключи от новой квартиры....