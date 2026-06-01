Чемпиону из Костанайской области подарили квартиру

В Костанайской области чемпиону Азии по греко-римской борьбе Иусуфу Мациеву вручили ключи от новой квартиры. Торжественная церемония состоялась 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта.
Иусуф Мациев является чемпионом Азии, серебряным призёром чемпионата мира 2025 года и победителем Кубка Республики Казахстан. Благодаря последнему успеху спортсмен завоевал путёвку на Азиатские игры.
Жильё чемпиону подарил вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области Алмат Айткужинов.
Как отметили в федерации, инициатором поддержки спортсменов и улучшения их социальных условий выступает президент областной федерации борьбы Максат Ережепов.
На церемонию вручения ключей Иусуф Мациев прибыл со сборов. Поздравить спортсмена с новосельем пришли его родные, близкие, представители федерации и спонсоры. Мама чемпиона поблагодарила всех, кто поддерживает её сына и помогает развитию спорта в регионе.
В федерации выразили уверенность, что впереди у спортсмена новые достижения на международной арене, включая Азиатские игры и Олимпийские соревнования.
