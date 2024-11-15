Водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, осудили в Костанайской области

Костанайский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.
Как установил суд, 18 января 2026 года около 12:20 в селе Октябрьское Костанайского района водитель автомобиля Peugeot 307, двигаясь по улице Олимпийской, возле дома №1 не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пешехода.
От полученных травм женщина скончалась.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Государственный обвинитель просил назначить ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Представитель потерпевшей стороны также настаивал на строгом наказании.
Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и искреннее раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, мужчине назначено 2 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. За оставление места ДТП суд назначил 1 год ограничения свободы.
По совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшей стороны.
Приговор пока не вступил в законную силу.
