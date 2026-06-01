Ливни с градом обрушатся на несколько регионов Казахстана





Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на большей части Казахстана со 2 по 4 июня. Причиной станут атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы и усиление ветра.

По данным метеорологов, 2 июня сильные дожди ожидаются в Павлодарской области, 3 июня — в Атырауской и Мангистауской областях. 3–4 июня обильные осадки прогнозируются в Актюбинской области, а 4 июня — в Костанайской области.

Местами сильные дожди будут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, а на юго-западе и юге страны возможны пыльные бури.

Температурный фон в ближайшие дни останется контрастным. На западе Казахстана дневная температура повысится до +23…+28 градусов. На северо-западе ожидается понижение температуры до +13…+26 градусов. На севере воздух прогреется до +25…+32 градусов, в центральных и восточных регионах — до +27…+36 градусов.

На юге и юго-востоке страны синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры воздуха до +25…+35 градусов.

Жителям регионов, где ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер, рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.

