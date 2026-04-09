Горячая вода начала поступать в дома Костаная после запуска ТЭЦ





В Костанае завершился запуск ТЭЦ после плановых ремонтных работ. Горячее водоснабжение уже подается в жилые дома, за исключением объектов, где продолжается ремонт тепловых сетей.

Об этом сообщили в ГКП Костанайская тепло-энергетическая компания.

По информации предприятия, запуск станции произведен в соответствии с ранее утвержденным графиком. В летний период нагрузку котельной №3 берет на себя ТЭЦ, что позволяет обеспечить город горячей водой.

Вместе с тем специалисты отмечают, что после подачи теплоносителя управляющим компаниям, ОСИ и ПКСК необходимо открыть задвижки внутри домов и принять воду в систему. Поэтому сроки появления горячей воды в конкретных квартирах могут зависеть от работы обслуживающих организаций.

В КТЭК также напомнили, что в ряде районов города горячая вода пока отсутствует из-за продолжающегося ремонта теплотрасс. С перечнем адресов, где ведутся работы, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Жителям, у которых после запуска ТЭЦ по-прежнему отсутствует горячая вода, рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу КТЭК или в свою обслуживающую организацию.

