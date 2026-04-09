Горячая вода начала поступать в дома Костаная после запуска ТЭЦ

В Костанае завершился запуск ТЭЦ после плановых ремонтных работ. Горячее водоснабжение уже подается в жилые дома, за исключением объектов, где продолжается ремонт тепловых сетей.
Об этом сообщили в ГКП Костанайская тепло-энергетическая компания.
По информации предприятия, запуск станции произведен в соответствии с ранее утвержденным графиком. В летний период нагрузку котельной №3 берет на себя ТЭЦ, что позволяет обеспечить город горячей водой.
Вместе с тем специалисты отмечают, что после подачи теплоносителя управляющим компаниям, ОСИ и ПКСК необходимо открыть задвижки внутри домов и принять воду в систему. Поэтому сроки появления горячей воды в конкретных квартирах могут зависеть от работы обслуживающих организаций.
В КТЭК также напомнили, что в ряде районов города горячая вода пока отсутствует из-за продолжающегося ремонта теплотрасс. С перечнем адресов, где ведутся работы, можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.
Жителям, у которых после запуска ТЭЦ по-прежнему отсутствует горячая вода, рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу КТЭК или в свою обслуживающую организацию.
Платить не хотели: почти 2 тысячи водителей попались на махинациях с госномерами
Около 45 млрд тенге пенсионных накоплений остаются невостребованными в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.