Около 45 млрд тенге пенсионных накоплений остаются невостребованными в Казахстане

— Сегодня, 10:30
По состоянию на 1 мая 2026 года сумма невостребованных пенсионных накоплений в Казахстане достигла почти 45 млрд тенге. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как уточнили в фонде, за пенсионными выплатами не обратились 279 041 человек, достигший пенсионного возраста, передает informburo.kz

Согласно данным государственных информационных систем, среди них:

  • 155 217 человек скончались, при этом их пенсионные накопления могут получить наследники;
  • 61 459 человек выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
  • 62 365 граждан пока не оформили пенсионные выплаты через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства.

Также в ЕНПФ подвели итоги инвестиционной деятельности за первые четыре месяца года. По данным фонда, начисленный инвестиционный доход с начала года составил 2,78 млрд тенге. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель достигал 271,41 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков, по состоянию на 1 мая снизилась до 0%.



