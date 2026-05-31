Около 45 млрд тенге пенсионных накоплений остаются невостребованными в Казахстане

По состоянию на 1 мая 2026 года сумма невостребованных пенсионных накоплений в Казахстане достигла почти 45 млрд тенге. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Как уточнили в фонде, за пенсионными выплатами не обратились 279 041 человек, достигший пенсионного возраста, передает informburo.kz
Согласно данным государственных информационных систем, среди них:
- 155 217 человек скончались, при этом их пенсионные накопления могут получить наследники;
- 61 459 человек выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
- 62 365 граждан пока не оформили пенсионные выплаты через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства.
Также в ЕНПФ подвели итоги инвестиционной деятельности за первые четыре месяца года. По данным фонда, начисленный инвестиционный доход с начала года составил 2,78 млрд тенге. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель достигал 271,41 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков, по состоянию на 1 мая снизилась до 0%.
Школы без третьей смены и ваучеры в детсады: как меняется система образования Казахстана
Минобороны Казахстана прокомментировало сообщения о НЛО над страной
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.