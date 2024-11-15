Минобороны Казахстана прокомментировало сообщения о НЛО над страной

В Министерство обороны Казахстана прокомментировали информацию, опубликованную Пентагоном, о якобы зафиксированном в небе над Казахстаном неопознанном летающем объекте, сообщает nur.kz
Речь идёт о документе, который недавно обнародовало Министерство обороны США. В нём упоминается случай, произошедший 27 января 1994 года. Согласно документу, пилот самолёта Boeing 747, следовавшего из Таджикистана, а также трое граждан США якобы наблюдали над территорией Казахстана необычный объект.
По описанию очевидцев, объект выглядел как яркий источник света, двигался на большой высоте и высокой скорости, выполняя резкие манёвры, включая развороты и штопоры.
Что ответили в Минобороны Казахстана
В ответ на запрос журналистов в Министерстве обороны сообщили, что не располагают подтверждённой информацией о подобных случаях.
В ведомстве заявили, что отсутствуют официальные заключения, материалы или иные данные, которые могли бы свидетельствовать о фиксации на территории Казахстана объектов внеземного происхождения.
Кроме того, в архивах министерства не обнаружено задокументированных свидетельств, отчётов или других материалов, связанных с подобными аномальными явлениями в воздушном пространстве страны.
Автор Самат Каримов
