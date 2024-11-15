Счет за одиночество выставили казахстанцам





Одиночная жизнь в Казахстане становится всё более затратной. Пока социологи говорят о росте индивидуализма и изменении семейных ценностей, эксперты отмечают другую тенденцию — жить одному становится значительно дороже, чем в паре или семье, сообщает inbusiness.kz.

Казахстанцы всё реже вступают в брак

По данным Бюро национальной статистики, в стране проживает около 4 миллионов совершеннолетних граждан, не состоящих в браке. Мужчин среди них примерно на 133 тысячи больше, чем женщин.

За последние десять лет число зарегистрированных браков сократилось почти на 22% — со 148,8 тысячи в 2015 году до 115,9 тысячи в 2025-м. Одновременно растёт количество разводов. Только в прошлом году в Казахстане зарегистрировали 45 тысяч разводов, причём почти три четверти из них пришлись на крупные города.

Специалисты связывают это как с демографическими особенностями поколений, так и с тем, что казахстанцы стали позже создавать семьи. Сейчас средний возраст вступления в первый брак составляет 27 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Жить одному становится дороже

Одной из главных проблем одиночной жизни эксперты называют невозможность разделить основные расходы.

Если семейные пары делят между собой арендную плату, коммунальные услуги, интернет и другие обязательные платежи, то одинокие люди оплачивают их самостоятельно.

Например, аренда однокомнатной квартиры в Алматы в среднем обходится в 160–200 тысяч тенге, а в Астане цены начинаются от 140 тысяч тенге. При этом коммунальные платежи и интернет практически не зависят от количества проживающих.

Дополнительные расходы создаёт и потребительский рынок. Небольшие упаковки продуктов и бытовой химии зачастую стоят дороже в пересчёте на килограмм или литр, чем семейные форматы. В результате одинокие покупатели могут переплачивать до 20–30%.

Финансовые риски для одиночек выше

Эксперты отмечают, что одинокие люди оказываются более уязвимыми перед финансовыми трудностями.

В случае болезни, потери работы или непредвиденных расходов им приходится рассчитывать только на собственный доход. В семьях подобные риски частично компенсируются заработком второго партнёра.

Кроме того, при оформлении ипотеки банки обычно более осторожно оценивают заёмщиков с единственным источником дохода. Семейным парам, подтверждающим совокупный заработок, получить кредит зачастую проще.

Молодёжь ищет альтернативы

На фоне роста расходов среди молодых жителей Алматы и Астаны становится популярной совместная аренда жилья с друзьями или знакомыми.

Также растёт спрос на студии и компактные квартиры. По мнению экспертов, рынок постепенно подталкивает казахстанцев к поиску баланса между личной независимостью и финансовой устойчивостью.

