В Казахстане меняют систему детской медицины: что будет с педиатрами





В Казахстане планируют внедрить гибридную модель оказания медицинской помощи детям, которая объединит работу педиатров и врачей общей практики. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

Педиатрические участки сохранятся

По словам главы ведомства, дальнейшее развитие системы охраны здоровья детей будет строиться на поэтапном внедрении новой модели с сохранением действующих педиатрических участков.

Сегодня в Казахстане функционирует около 1300 педиатрических участков, а общая сеть первичной медико-санитарной помощи насчитывает 13 375 участков.

«Реформы проводятся не ради реформ, а ради улучшения здоровья и качества жизни наших граждан. Поэтому мы готовы пересматривать подходы, учитывать лучшие международные практики и принимать решения, отвечающие потребностям пациентов и нашим реалиям», — отметила министр.

Педиатры будут отвечать за маленьких детей и сложные случаи

В рамках пилотного проекта Минздрав протестирует гибридную модель, основанную на международном опыте стран, где уже применяется смешанная система оказания медицинской помощи детям.

Согласно предлагаемому подходу, педиатры будут нести основную ответственность за наблюдение детей раннего возраста и ведение сложных клинических случаев.

Врачи общей практики продолжат работать с основным потоком пациентов на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, для педиатров планируется внедрить дополнительные стимулирующие выплаты и меры поддержки.

Подготовку врачей общей практики изменят

С 1 сентября 2026 года обучение врачей общей практики станет более практикоориентированным.

Основной акцент в образовательном процессе перенесут со стационаров на организации первичной медико-санитарной помощи, где будущие специалисты смогут получать больше практических навыков работы с населением.

В Казахстане растёт число детей

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в стране проживает около 7 миллионов детей, что составляет примерно 34% населения Казахстана.

За последние десять лет численность детей увеличилась на 1,5 миллиона человек.

