Более 15 тысяч человек могут попасть под амнистию в Казахстане





В Казахстане готовят амнистию для отдельных категорий осужденных и впервые в истории страны рассматривают возможность проведения административной амнистии. Об этом сообщили в МВД, передает rus.baq.kz

Как отметили в ведомстве, новый этап конституционного развития страны основан на принципах справедливости, гуманизма и уважения прав человека. Именно эти подходы легли в основу инициативы по амнистии.

В МВД подчеркнули, что амнистия не является проявлением снисходительности к нарушителям закона. Она рассматривается как исключительный правовой механизм, направленный на социальную адаптацию граждан, которые совершили правонарушения, но не представляют серьёзной угрозы обществу.

Кого коснётся уголовная амнистия

По данным МВД, амнистия может распространиться на лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Также под её действие могут попасть осужденные за преступления средней тяжести, если причинённый ущерб отсутствует либо был полностью возмещён.

Для некоторых категорий осужденных предусмотрено сокращение сроков наказания с учётом тяжести преступления и поведения во время отбывания наказания.

По словам заместителя начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермека Шульдена, меры уголовной амнистии могут затронуть более 15 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысячи осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

Кто не сможет воспользоваться амнистией

В МВД отметили, что законопроект предусматривает ряд ограничений.

Амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за террористические, экстремистские и коррупционные преступления, преступления в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, воспользоваться амнистией не смогут лица, совершившие повторные преступления.

В Казахстане впервые хотят провести административную амнистию

Одним из ключевых нововведений станет административная амнистия, которая может быть проведена впервые за годы независимости Казахстана.

Она затронет 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, находящиеся в ведении 15 государственных органов.

Предлагается освободить граждан, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершённые до 17 марта 2026 года включительно.

По данным МВД, только по линии ведомства под амнистию могут попасть около одного миллиона штрафов на сумму свыше 17 миллиардов тенге.

Какие штрафы списывать не будут

Административная амнистия не коснётся нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также общественному порядку.

Речь идёт, в частности, о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также о грубых нарушениях правил дорожного движения. В этот список входят управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав.

Кроме того, амнистия не будет распространяться на повторные правонарушения и дела, которые находятся на рассмотрении суда.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента Казахстана.

