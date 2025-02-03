Спрос на золото в Казахстане бьёт рекорды





Казахстанцы приобрели более 270 тысяч золотых слитков с момента запуска программы по продаже мерного золота населению, сообщает LS со ссылкой на данные Национальный банк Казахстана.

Продажи золота растут из года в год

Возможность покупать и продавать мерные золотые слитки появилась у казахстанцев в июне 2017 года. За это время через банки и обменные пункты было реализовано 270,2 тысячи слитков общей массой 9,2 тонны.

В Нацбанке отмечают, что спрос на инвестиционное золото стабильно растёт. Если в первый год действия программы население приобрело около 135 килограммов драгоценного металла, то по итогам 2025 года объём продаж достиг 1,1 тонны.

Больше всего золота покупают в Алматы

Лидером по объёму продаж золотых слитков стал Алматы, на который пришлось 58% всех реализованных слитков.

На втором месте находится Астана с долей 9%, на третьем — Шымкент, где было продано 8% всего объёма.

Среди регионов наибольший интерес к золоту проявили жители Карагандинской области — 5% от общего объёма продаж. Далее следуют Атырауская область — 4%, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области — по 3%.

На долю области Жетісу и Костанайской области пришлось по 2% продаж.

Самыми популярными стали слитки весом 10 граммов

Чаще всего казахстанцы покупали золотые слитки весом 10 граммов. С 2017 года было реализовано более 69 тысяч таких изделий.

На втором месте по популярности находятся 5-граммовые слитки — почти 60 тысяч штук, на третьем — 100-граммовые слитки, которых продано около 54 тысяч.

Также высоким спросом пользовались слитки весом 20 и 50 граммов.

