90 семей в трудной ситуации получили помощь в Костанайском районе

В Костанайском районе продолжается реализация профилактического проекта «Айкын нәтиже» — «Очевидный результат». Инициатива была запущена в начале года прокуратурой совместно с полицией и акиматом. Ее главная цель — снижение уровня преступности и предупреждение правонарушений.
С начала года мобильная группа провела в районе почти два десятка рейдов. Особое внимание уделялось семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также гражданам, состоящим на различных профилактических учетах.
Более 90 семей получили помощь
Как рассказал старший прокурор Костанайской районной прокуратуры Багдат Есикеев, в рамках проекта специалисты посетили 90 семей и оказали им правовую и социальную поддержку.
«Посещено 90 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с оказанием правовой и социальной поддержки. При координации прокуратуры два должника за уклонение от уплаты алиментов привлечены к уголовной ответственности, трое к административной. С начала года мерами реагирования взыскана задолженность по алиментам на сумму свыше семи миллионов тенге», — сообщил Багдат Есикеев.
Помощь получили бывшие осужденные и зависимые граждане
Профилактическая работа также проводилась с условно осужденными, лицами, отбывающими наказание без лишения свободы, гражданами с различными зависимостями и семейными дебоширами.
С ними были проведены разъяснительные беседы о последствиях противоправного поведения. Кроме того, специалисты помогали таким людям с социальной адаптацией.
«Так, оказано содействие в трудоустройстве и иной социальной помощи пяти лицам, еще шесть лиц добровольно отказались от употребления алкогольных напитков, пройдя медицинское кодирование. В результате принимаемых мер в районе отмечается снижение количества преступлений, совершённых ранее судимыми лицами на 27 процентов», — отметил старший прокурор.
В районе стало меньше преступлений
По данным прокуратуры, количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в районе не зарегистрировано ни одного грабежа, группового преступления или преступления, совершенного несовершеннолетними.
Снизилось и число наиболее распространенных правонарушений. Количество краж уменьшилось на 21 процент, мошенничеств — на 23 процента, а интернет-мошенничеств — почти на треть.
В прокуратуре отмечают, что положительные результаты позволяют продолжить реализацию проекта и в дальнейшем.
