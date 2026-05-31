Автомобилистов в РК предупредили о штрафах с 1 июня





С 1 июня в Казахстане официально начинается период эксплуатации летних шин. Автовладельцам, которые продолжат ездить на зимней резине, может грозить административный штраф.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, использование шин, не соответствующих сезону, влечёт штраф в размере 5 МРП. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 20 МРП.

Какие требования предъявляются к летним шинам

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств», минимальная глубина протектора летних шин должна составлять не менее 1,6 миллиметра.

Специалисты также рекомендуют использовать покрышки не старше пяти-шести лет. Со временем резина теряет эластичность, что может негативно сказаться на безопасности движения даже при достаточной глубине протектора.

Почему важно вовремя менять резину

Зимние шины рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха ниже +7 градусов. При более тёплой погоде их характеристики ухудшаются, а тормозной путь автомобиля увеличивается.

Обычно казахстанские водители переходят на летнюю резину в конце марта или начале апреля. Однако законодательство позволяет использовать зимние шины до 1 июня без риска получить штраф.

Как правильно хранить зимние шины

Перед хранением зимние покрышки рекомендуется тщательно вымыть и высушить.

Хранить их следует в сухом прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Шины без дисков лучше укладывать горизонтально, перекладывая слои картоном или тканью. Если резина хранится на дисках, её можно размещать вертикально, периодически меняя положение для предотвращения деформации.

