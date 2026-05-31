



Ипотека в Казахстане: рынок жилья может столкнуться с падением цен до 35%

Рынок недвижимости Казахстана переживает период заметного охлаждения. По данным за первый квартал 2026 года количество заявок на ипотечные займы сократилось на 21% и составило 191 тысячу, а средний размер кредита достиг 20,5 млн тенге, передает lsm.kz

Как отметил глава Федерации недвижимости Казахстана Ермек Мусрепов, снижение спроса на ипотеку уже стало очевидным фактом. По его словам, на рынке наблюдаются стагнация покупательской активности и сокращение интереса к жилищному кредитованию.

Среди основных причин эксперт называет высокие ипотечные ставки, снижение доступности кредитов, рост долговой нагрузки населения, отсутствие существенного роста доходов граждан, сокращение объемов строительства в отдельных сегментах и ожидание покупателями более выгодных ценовых условий.

Многие потенциальные покупатели предпочитают занять выжидательную позицию, откладывая приобретение жилья в надежде на снижение цен и улучшение условий финансирования.

Дополнительное влияние на рынок может оказать снижение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам с 25% до 20%, которое вступит в силу с 1 июля 2026 года. По мнению Ермека Мусрепова, часть банков может пересмотреть ипотечные продукты, сократить объемы выдачи кредитов или ужесточить требования к заемщикам.

Эксперт прогнозирует, что во втором полугодии количество ипотечных сделок продолжит сокращаться, а активность на рынке жилья останется низкой.

По его словам, уже сейчас фиксируются признаки охлаждения рынка: уменьшается число сделок, увеличиваются сроки продажи квартир, растет объем непроданного жилья и расширяется предложение на вторичном рынке.

«Рынок уже вошел в фазу ценовой коррекции», — считает глава Федерации недвижимости.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется сразу несколькими факторами: сокращением ипотечного кредитования, высокими процентными ставками, снижением покупательской активности и отсутствием значительного роста доходов населения.

В последние годы спрос на жилье во многом поддерживался доступными ипотечными программами и возможностью использования пенсионных накоплений. Если после 1 июля объемы жилищного кредитования продолжат снижаться, рынок может столкнуться с дефицитом покупателей.

В этих условиях продавцы и застройщики будут вынуждены бороться уже не за повышение стоимости недвижимости, а за привлечение покупателей, предлагая скидки и пересматривая ценовую политику.

По оценке эксперта, при сохранении текущих тенденций наиболее уязвимые сегменты рынка, прежде всего вторичное жилье и объекты с завышенной стоимостью, могут подешеветь на 30–35% по сравнению с пиковыми значениями последних лет.

Ермек Мусрепов предупреждает, что сокращение ипотечного кредитования способно запустить цепную реакцию: меньше кредитов — меньше сделок, больше непроданных объектов и дополнительное давление на цены.

По мнению эксперта, дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от наличия платежеспособных покупателей, число которых сегодня продолжает сокращаться.

