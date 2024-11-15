На двух участках трасс в РК разрешённую скорость увеличили до 120 км/ч – КазАвтоЖол

На платных участках международного автокоридора «Западная Европа – Западный Китай» изменён скоростной режим. Об этом сообщили в КазАвтоЖол.
Согласно предписанию Управления административной полиции Департамента полиции Жамбылской области, с 19 мая 2026 года на платных участках Кайнар – Тараз и Тараз – Шымкент в системе установлен скоростной режим 120 км/ч.
Фиксацию средней скорости на одном из участков отключили
В компании уточнили, что с 19 мая фиксация средней скорости на участке Тараз – Шымкент в настоящее время отключена.
В связи с этим уведомления о штрафах за превышение скорости при ограничении 110 км/ч относятся к компетенции местных исполнительных органов и не входят в зону ответственности национального оператора автомобильных дорог.
Водителей просят соблюдать требования ПДД
В «КазАвтоЖоле» призвали участников дорожного движения учитывать установленный скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Счет за одиночество выставили казахстанцам
Автомобилистов в РК предупредили о штрафах с 1 июня
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.