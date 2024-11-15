На двух участках трасс в РК разрешённую скорость увеличили до 120 км/ч – КазАвтоЖол

— Сегодня, 16:01
На платных участках международного автокоридора «Западная Европа – Западный Китай» изменён скоростной режим. Об этом сообщили в КазАвтоЖол.

Согласно предписанию Управления административной полиции Департамента полиции Жамбылской области, с 19 мая 2026 года на платных участках Кайнар – Тараз и Тараз – Шымкент в системе установлен скоростной режим 120 км/ч.

Фиксацию средней скорости на одном из участков отключили

В компании уточнили, что с 19 мая фиксация средней скорости на участке Тараз – Шымкент в настоящее время отключена.

В связи с этим уведомления о штрафах за превышение скорости при ограничении 110 км/ч относятся к компетенции местных исполнительных органов и не входят в зону ответственности национального оператора автомобильных дорог.

Водителей просят соблюдать требования ПДД

В «КазАвтоЖоле» призвали участников дорожного движения учитывать установленный скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.



