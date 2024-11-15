Почему в Костанае упало давление воды: в «Костанай-Су» объяснили причину

В Костанае было зафиксировано временное снижение давления в системе водоснабжения. Причиной стала кратковременная просадка напряжения на насосной станции ГКП «Костанай-Су».
Как сообщили в предприятии, в настоящее время ситуация полностью урегулирована. Подача воды осуществляется в штатном режиме, а давление в сети постепенно возвращается к нормативным рабочим показателям.
В ГКП «Костанай-Су» подчеркнули, что угрозы повторного снижения давления или перебоев с водоснабжением на данный момент нет.
Специалисты продолжают контролировать работу системы в штатном режиме.
