Почему в Костанае упало давление воды: в «Костанай-Су» объяснили причину





В Костанае было зафиксировано временное снижение давления в системе водоснабжения. Причиной стала кратковременная просадка напряжения на насосной станции ГКП «Костанай-Су».

Как сообщили в предприятии, в настоящее время ситуация полностью урегулирована. Подача воды осуществляется в штатном режиме, а давление в сети постепенно возвращается к нормативным рабочим показателям.

В ГКП «Костанай-Су» подчеркнули, что угрозы повторного снижения давления или перебоев с водоснабжением на данный момент нет.

Специалисты продолжают контролировать работу системы в штатном режиме.

